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Зеленский отреагировал на скандал между Польшей и Украиной

Зеленский отреагировал на скандал между Польшей и Украиной

Свобода народов Украины и Польши, а также ценности Европы и победа над общим российским врагом превыше всего, эмоциям необходимо остыть.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции», – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

«Украина борется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может», – добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что важно не дать никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть.

«Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего», – добавил Зеленский.

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