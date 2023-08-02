Демократия по-американски: Трампу предъявили новые обвинения

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Бывший президент США Дональд Трамп был проинформирован о предъявлении обвинений в связи с попытками отменить выборы 2020 года. Трампа обвиняют по четырем статьям: заговоре против прав, заговоре с целью обмануть США, заговоре с целью помешать судебному разбирательству и воспрепятствовании разбирательству. Экс-президент вызван повесткой в федеральный суд 3 августа.

О том, что прокурор, расследующий дело Трампа, собирается предъявить ему обвинения, экс-президент сам сообщил за несколько часов до этого.

Он заявил, что происходящее — попытка повлиять на его предвыборную кампанию. «Почему они не сделали этого 2,5 года назад? Почему они так долго ждали?».