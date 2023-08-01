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«Всем им уготована судьба Вагифа»: жители Мешали обратились к международной общественности

«Всем им уготована судьба Вагифа»: жители Мешали обратились к международной общественности

Жители Мешали обратились к международной общественности с открытым письмом.

«Мы, жители села Мешали Ходжалинского района, подвергшиеся геноциду со стороны армянских вооруженных сил в декабре 1991 года, хорошо знаем военного преступника Вагифа Хачатуряна, пойманного в эти дни по дороге в Лачин. Его руки в крови мирных людей – младенцев, женщин, стариков. 32 года ни одна международная организация не поинтересовалась геноцидом, совершенным в Мешали, ни одна правозащитная организация не возвысила свой голос в адрес Армении, вели с нами так, словно ничего случилось. Они не увидели и не услышали эту трагедию, но прекрасно знаем, что не хотели видеть и слышать о ней.

Но как только военный преступник Вагиф Хачатурян был пойман, эти организации появились, и друг за другом призывают его освободить.

Мы – жители Мешали крайне возмущены, и воспринимаем это как оскорбление. Эти требования недопустимы! Раны, нанесенные нам в Мешали, не заживают, мы годами страдаем от этих военных преступлений, изгнаны с родных мест.

Сегодня в городке для беженцев в Геранбойском районе компактно проживают сотни семей из села Мешали. Сегодня каждый житель Мешали требует, чтобы Вагиф Хачатрян и подобные ему военные преступники ответили нам за содеянное в судах Азербайджана.

Мы десятилетиями ждали этот момент справедливости, это единственное утешение для нас после перенесенных страданий, потерянных родных и близких, годами ждали этот день, не теряли веру и надежду в это.

Мы обнимаем наших пограничников, которые с высоким профессионализмом выявили военного преступника Вагифа Хачатуряна, наших сыновей, служащих в правоохранительных органах, приветствуем их и говорим – слава вам! 32 года наши призывы не были услышаны, ни один из этих военных преступников не был передан Азербайджану. Пусть те, кто пытается оправдать и освободить их, будут уверены, что это бесполезно. Всем военным преступникам уготована судьба Хачатуряна», – говорится в обращении.

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