Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще |
Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года |
В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео) |
Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео) |
ИГИЛ является организатором теракта в Пакистане |
Байрамов в беседе с главным советником Эрдогана призвал к открытию Зангезурского коридора (фото) |
Хачатурян может столкнуться с дополнительными обвинениями |
Госдеп США: Баку и Ереван должны пойти на трудные компромиссы |
Анкара нормализует отношения с Ереваном лишь после армяно-азербайджанского урегулирования |
Главное Мир

ISW: Беларусь пытается заключить контракт на производство «Шахедов»

ISW: Беларусь пытается заключить контракт на производство "Шахедов"

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России на Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство «Шахедов».

Об этом говорится в отчет Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плана двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Аштиани, будучи министром обороны Ирана, в первую очередь отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали сделки, связанные с производством и поставками оружия.

Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после первоначальных сообщений о том, что Иран пытался преобразовать завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.

Теги:
Из этой рубрики
На турецком курорте близ Стамбула найдены 28 неразорвавшихся боеприпасов
Мир

На турецком курорте близ Стамбула найдены 28 неразорвавшихся боеприпасов

2023/08/01, 12:10
Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще
Мир

Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще

2023/08/01, 11:58
Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам
Мир

Грузия потеряет $1 млрд в год, если запретит въезд россиянам

2023/08/01, 11:41
В Мьянме помиловали пособницу геноцида рохинджа Аун Сан Су Чжи
Мир

В Мьянме помиловали пособницу геноцида рохинджа Аун Сан Су Чжи

2023/08/01, 11:15
Россия приведет на Каспий украинскую войну?
Мир

Россия приведет на Каспий украинскую войну?

2023/08/01, 10:46
СМИ: Франция начнет эвакуацию своих граждан из Нигера
Мир

СМИ: Франция начнет эвакуацию своих граждан из Нигера

2023/08/01, 10:23
В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление идет медленно
Мир

В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление идет медленно

2023/08/01, 10:10
ISW: Беларусь пытается заключить контракт на производство "Шахедов"
Мир

ISW: Беларусь пытается заключить контракт на производство «Шахедов»

2023/08/01, 09:46
В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео)
Мир

В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео)

2023/08/01, 09:29