Зеленский обвинил Путина в неадекватности

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Блокировка «зерновой сделки» Россией свидетельствует о том, что Владимир Путин является неадекватным. А его окружение еще и зарабатывает на таких скандальных решениях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo.

«Он (Путин) – действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках («зернового коридора»). Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги», – заявил Зеленский.

По его словам, сейчас российский лидер радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только первый его шаг. Он не остановится на нашей стране, считает глава государства.

«Украина очень четко сказала – мы готовы идти по «коридору». Есть подходящие вещи, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому «коридору» и такие вещи мы обсуждаем с партнерами», – добавил президент.