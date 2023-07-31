Минобороны Украины и BAYKAR MAKINA откроют сервисный центр (фото)

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Украинское Минобороны (МО) и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о создании на территории Украины сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба МО на своем Telegram-канале в понедельник, 31 июля.

«В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Это сделано для развития рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях», – говорится в сообщении.

Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко заявил, что центр будет создан в ближайшее время.

«Нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы», – резюмировал чиновник.