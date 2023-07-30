Сообщество стран Западной Африки дало путчистам в Нигере неделю и пригрозило войной

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.
Отмечается, что в течение недели необходимо восстановить конституционный порядок, иначе будут приняты необходимые меры.
«Такие меры могут включать применение силы», — приводит телеканал Al Arabiya фрагмент заявления.
Также в заявлении говорится, что Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы с Нигером и прекращает коммерческие рейсы.