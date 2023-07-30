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Трамп обвинил американскую политику в предвзятости и коррупции

Трамп обвинил американскую политику в предвзятости и коррупции

Политическая система США останется предвзятой и коррумпированной, если на выборах 2024 года не победит Дональд Трамп. Об этом политик заявил на встрече со своими избирателями в Пенсильвании.

«Это предвзятая система. И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни», — заявил Трамп.

По словам Трампа, единственный способ «спасти страну» — это его переизбрание на выборах в следующем году. «Они хотят забрать мою свободу, потому что я никогда не позволю забрать вашу свободу», — добавил политик.

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