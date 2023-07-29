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Гаджизаде: Никто не может судить о легитимности ППП «Лачин»

Гаджизаде: Никто не может судить о легитимности ППП "Лачин"

Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять дезинформацию. Об этом в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В ответ на ложную информацию официального представителя МИД Армении Ани Бадаляна, Айхан Гаджизаде отметил, что упомянутый 68-летний Вагиф Черкезович Хачатурян находится в международном розыске в связи с геноцидом в селе Мешали Ходжалинского района.

«К сожалению, вместо того, чтобы принести извинения и помочь привлечь военных преступников к ответственности, официальные лица Армении по-прежнему пытаются оправдать незаконные действия, в том числе злоупотребление содействием Международного комитета красного креста для уклонения от судебного разбирательства.

Более того, пресс-секретарь МИД Армении, которая ссылается на международное право и международное гуманитарное право, не знает, что Лачинский контрольно-пропускной пункт был установлен Азербайджаном на его суверенных территориях, и никто не может судить о его легитимности. Международный суд также отклонил соответствующий иск Армении»,- написал он.

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