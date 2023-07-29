Без права на дискуссию: час расплаты настал

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Карабах на протяжении последних десятилетий, что был оккупирован, превратился в прибежище черни, криминала и террористического отребья. Об этом власти Азербайджана постоянно информировали международные организации и сообщество, давая знать, что требуются коллективные меры для борьбы с организованной преступностью.

Не дожидаясь реакции извне, Баку действовал и продолжает работать ради победы правосудия. Сегодня в Карабахском районе Азербайджана задержан 68 летний Вагиф Хачатурян, человек, причастный к многочисленным преступлениям.

Марионеточный режим собрал под фальшивым флагом преступные элементы разных мастей, чтобы силой оружия придать легитимность незаконной деятельности. Как обычно бывает, из черной среды вылупились не только президенты и госчиновники, подавшиеся в Армению, но и матерые бандиты и кровожадные тюркофобы, для которых истязания, пытки и убийства ни в чем не повинных азербайджанцев стали делом жизни.

Много лет азербайджанские официальные инстанции, правозащитные структуры, активисты гражданского общества били в колокола, чтобы привлечь международные круги к процессу предотвращения насилия в отношении граждан страны. Благо, Генеральная прокуратура Азербайджана, другие следственные органы не дремали.

Несмотря на то, что число кровавых преступлений армянских сепаратистских радикалов и экстремистов росло в геометрической прогрессии, Баку предпринимал необходимые действия ради обеспечения безопасности своих граждан. С другой стороны, следственные органы делали все возможное, чтобы предотвратить появление белых пятен и утерю следов зачинщиков и участников кровавых преступлений.

Как только стало известно о задержании на ППП на Лачинской дороги Вагифа Хачатуряна, армянский агитпроп разом поднял гвалт, мол, житель Карабаха «похищен, и о его судьбе ничего неизвестно».

Задержанный в сопровождении представителей МККК направлялся на лечение в Армению согласно установленной процедуре. О нем заранее было заявлено азербайджанской стороне в рамках процедур о реализации гуманитарной программы. Раз пограничная служба Азербайджана задержала Вагифа Хачатуряна, значит, на то имеются серьезные основания. Остальные перевозимые больные проследовали дальше в Армению, и к ним никаких вопросов у погранслужбы не возникло.

Полную ясность в обстановку внесла Генеральная прокуратура Азербайджана, которая распространила заявление о происшедшем. В.Хачатуряна обвиняют в создании преступной группы, которая 21 декабря 1991 года принимала участие в преступлениях против азербайджанцев, жителей села Мешали Ходжалинского района.

Из Генпрокуратуры АР сообщили Minval.az, что «продолжается расследование уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры Азербайджанской Республики по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района».

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района Вагиф Черкезович Хачатурян, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности с применением различного оружия, в том числе огнестрельного, и боевых пехотных машин, совершил вооруженное нападение на село Мешали, где были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

«Вагиф Черкезович Хачатурян, продолжая совместные преступные действия с лицами, с которыми он ранее вступал в сговор, причинил государству и имуществу жителей села материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов», – уточняет Генпрокуратура.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Вагифа Черкезовича Хачатуряна в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако его местонахождение следствию не было известно. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.

Таким образом, в результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Республику Армения «для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста».

Для тех, кто истошно вопит, Генпрокуратура АР сообщает, что задержанный Вагиф Хачатурян уже размещен в медицинское учреждение города Баку, и ему оказывается необходимая медицинская помощь. Наконец, создаются условия для его встречи с представителями МККК.

Генпрокуратура АР доводит до всеобщего сведения, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности и других обвиняемых по громкому уголовному делу.

Сказать, что армянская улица как по команде пришла в движение, предварительно задействовав все рупоры фейк-ньюс, ничего не сказать. Уже созываются митинги протеста в Армении и других армянонаселённых местах, раскручивается маховик демагогии и манипуляций, распространяется пузыристая дезинформация, чтобы снова очернить Азербайджан и обвинить борющуюся с террором и системным криминалом страну в нарушении обязательств.

Если рассматривать ситуацию сквозь призму ни к чему не обязывающего попустительства, или же индифферентности, с коими за все последние годы международные инстанции замалчивали зверские преступления армянских вандалов на азербайджанских землях, то да, Баку преступил грань. Но, если же смотреть на положение с точки зрения закона, то преступления Вагифа Хачатуряна и его многочисленных подельников не могут иметь срока давности. Закон будет их преследовать и в будущем, иначе все может повториться.

Поражает позиция внешнеполитического ведомства Армении, которое вдруг решило обвинить Азербайджан в нарушении международного гуманитарного права. Небезынтересно знать, с каких это пор кровавые преступления отъявленных бандитов и кровожадных преступников должны рассматриваться в контексте гуманитарной повестки?

Может их и вовсе передать в руки органов опеки и попечительства Армении, чтобы с ними провели разъяснительную работу, погладив по головке, отпустили домой?!

Преступник должен предстать перед законом страны, на территории которой осуществил свои злодеяния, и этот вопрос не должен и не может стать предметом дискуссий. У него нет дискуссионного потенциала.

МИД Армении утверждает, мол, задержанный «был похищен с незаконно установленного контрольно-пропускного пункта азербайджанской пограничной службой», ставя под сомнение очевидную данность. Любая страна обязана охранять свои внешние рубежи, и надо ли вокруг бесспорной истины затевать обсуждения?

Разве для Иревана недостаточен вердикт Международного арбитражного суда, который 6 июля нынешнего года с треском отклонил иск Армении относительно размещения и работы ППП АР на Лачинской дороге?

Или до особо «находчивых» армянских дипломатов туго доходят прописные истины, или же они снова ударяются в излюбленные фрустрации. В любом случае МИД Армении в очередной раз предстал перед сообществом в бледном и беспомощном облике.

Но интересно другое. В социальных сетях и телеграм-каналах не в меру патриотичные армяне, комментируя задержание подозреваемого, призывают соплеменников к ответным действиям. Под ними подразумевают взрывы на энергетических коммуникациях Азербайджана, что поставляют живительный ресурс в Европу.

Голосуя за террор, смельчаки раскрывают свою гнусавую сущность. Коррелируются ли низменные мысли и намерения с их же воплями о том, что армяне творцы мировой цивилизации?!

Говорят же, сколько веревке не виться, конец все равно наступает, вот и наступил. И это только начало. Сепаратисты, боевики и бандиты натворили много бед, спровоцировали не одну войну, сделали несчастными тысячи людей, не говоря о многочисленных бессмысленных смертях. За все кошмары и злодеяния придется ответить.

Пробил час, который напоминает, что решение принципиальных вопросов иногда можно отсрочить, но их нельзя отменить, потому как новых грехов может произойти уйма.

Тофик Аббасов, автор Minval.az