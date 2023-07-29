Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

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Более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в ходе визита на завод бронетехники в Гливице.

«Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси», — заявил Моравецкий.

По его словам, это шаг к дальнейшему «гибридному нападению» на Польшу. Моравецкий предположил, «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.