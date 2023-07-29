Мать продала 8-месячного сына ради покупки iPhone

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Индийская полиция арестовала женщину, обвиняемую в продаже своего восьмимесячного сына. На такой шаг она и ее муж пошли ради желанного iPhone 14 и съемок видео для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает портал DailyO.

Обвиняемые Сати и Джейдев жили в нищете и были одержимы социальными сетями. Однажды их соседи заметили исчезновение сына супругов, которое подозрительно совпало с появлением в семье смартфона iPhone. Они обратились в полицию — на очной ставке мать призналась, что продала ребенка ради покупки гаджета, путешествий по штату и создания контента для своей страницы в Instagram. Впоследствии выяснилось, что супруги также планировали продать свою семилетнюю дочь.

Правоохранительные органы задержали покупательницу восьмимесячного ребенка Приянку Гхош, а муж обвиняемой, который также причастен к продаже младенца, был объявлен в розыск.