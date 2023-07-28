Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 12 человек (обновлено, фото, видео) |
SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии |
Азербайджанские баскетболисты стали вице-чемпионами Европы (фото) |
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана |
СМИ: США проводят с Россией закулисные переговоры по Украине |
Гаджизаде опроверг заявление французского министра о «блокаде» Лачинской дороги |
Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Главное Мир

В России объяснили списание долгов Африке

В России объяснили списание долгов Африке

России гораздо выгоднее иметь союзников, чем должников, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев. Так он объяснил списание долгов африканским странам.

Как прощение долгов, так и предоставление бесплатного зерна позволит получить в краткосрочной и долгосрочной перспективе преимущества на мировой арене, отметил Воробьев. По его словам, Россия готова отказаться от валютных вливаний в обмен на дружеские отношения.

Если Россия изменит курс диалога между странами, то сможет заручиться поддержкой стратегических партнеров в Африке. Например, Нигерия является основным поставщиком урана для Франции, привел пример эксперт.

Воробьев также объяснил, что общемировая обстановка способствует притяжению африканских стран к российской концепции многополярного мира. Кроме того, по его словам, африканские страны давно видят отсутствие колониального подхода со стороны России, поскольку страна придерживается принципа равенства.

Теги:
Из этой рубрики
Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 12 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 12 человек (обновлено, фото, видео)

2023/07/28, 18:16
Израиль сделал предупреждение Швеции
Мир

Израиль сделал предупреждение Швеции

2023/07/28, 16:57
В России объяснили списание долгов Африке
Мир

В России объяснили списание долгов Африке

2023/07/28, 15:39
Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи
Мир

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи

2023/07/28, 15:19
В Дании планируются четыре акции против сожжения Корана
Мир

В Дании планируются четыре акции против сожжения Корана

2023/07/28, 13:41
Макрону припомнили колониализм и не выполненные Парижем обещания
Мир

Макрону припомнили колониализм и не выполненные Парижем обещания

2023/07/28, 13:36
В Белом доме назвали цель поездки Шойгу к Ким Чен Ыну
Мир

В Белом доме назвали цель поездки Шойгу к Ким Чен Ыну

2023/07/28, 13:17
Путин: Россия списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд
Мир

Путин: Россия списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд

2023/07/28, 12:22
Лидеры Африки устроили «холодный душ» Путину
Мир

Лидеры Африки устроили «холодный душ» Путину

2023/07/28, 12:08