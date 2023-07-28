В России объяснили списание долгов Африке

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России гораздо выгоднее иметь союзников, чем должников, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев. Так он объяснил списание долгов африканским странам.

Как прощение долгов, так и предоставление бесплатного зерна позволит получить в краткосрочной и долгосрочной перспективе преимущества на мировой арене, отметил Воробьев. По его словам, Россия готова отказаться от валютных вливаний в обмен на дружеские отношения.

Если Россия изменит курс диалога между странами, то сможет заручиться поддержкой стратегических партнеров в Африке. Например, Нигерия является основным поставщиком урана для Франции, привел пример эксперт.

Воробьев также объяснил, что общемировая обстановка способствует притяжению африканских стран к российской концепции многополярного мира. Кроме того, по его словам, африканские страны давно видят отсутствие колониального подхода со стороны России, поскольку страна придерживается принципа равенства.