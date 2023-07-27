Чета индийцев продала младенца для покупки «айфона»

88 Просмотров

Семья в Индии продала 8-месячного ребенка, чтобы купить iPhone 14. При этом сообщается, что отец семейства в округе Парганас также пытался продать 7-летнюю дочь.

Их соседи заподозрили что-то неладное, когда у семьи появились деньги, ведь ранее они еле-еле сводили концы с концами. Более того, они не проявляли никаких признаков беспокойства за то, что их ребенок пропал без вести.

Вскоре весть дошла до полицейских и началось расследование дела. Столкнувшись с матерью семьи, та призналась, что они продали ребенка ради телефона, чтобы выкладывать в Instagram снимки из путешествия по разным частям Западной Бенгалии.

Полиция арестовала пару, помешав отцу семьи продать 7-летнюю девочку. Теперь участникам сделки грозит уголовная ответственность за торговлю людьми.

Само расследование еще продолжается.