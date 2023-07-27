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Изможденные россияне бедствуют в ереванском аэропорту (видео)

Изможденные россияне бедствуют в ереванском аэропорту (видео)

Более сотни российских граждан не могут покинуть аэропорт Еревана, им не предоставляют место для проживания и не дают еду. Причиной стал отказ венгерской авиакомпании WizzAir доставить россиян в Австрию.

Группа туристов летела рейсом из Москвы в Вену, с остановкой в Ереване. Вылет из аэропорта Звартноц планировался в четыре утра, однако со стороны авиакомпании WizzAir происходили постоянные переносы, причём причин они не озвучивали. Актуальная дата вылета после всех изменений — 28 июля 17:45. Пассажиров практически вытолкали в холл и отказали им в предоставлении пропитания и отеля. Люди уже почти сутки не могут улететь.

Некоторые из застрявших в Ереванском аэропорту туристов рассказывают, что персонал аэропорта пытается выставить виноватыми самих туристов, заявляя, что виной всему желание россиян сэкономить на авиабилетах. Кроме того, сотрудники воздушной гавани запретили видеосъёмку.

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