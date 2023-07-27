Араз Азимов призвал мировое сообщество не поддаваться на манипуляции Армении

231 Просмотров

«Прежде чем обманувшись на манипуляции армянской стороны делать заявления, следует подумать о том, чему служат указанные заявления, а также о важности недопущения шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, в том числе, неправильной терминологии».

Об этом заместитель министра Араз Азимов сказал на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, информирует АПА.

Замминистра поблагодарил страны, поддержавшие организацию мирных переговоров, а также отметил важность разъяснения Армении международным сообществом приверженности конструктивному диалогу.