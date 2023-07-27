Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества |
Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП «Лачин» (видео) |
Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана |
Баку и Анкара подписали Протокол о сотрудничестве по проекту «KAAN» (обновлено, фото) |
Французская дипломатия снова «потеряла берега» |
МИД Азербайджана сожалеет о позиции Борреля |
ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте |
Главное Политика

Араз Азимов призвал мировое сообщество не поддаваться на манипуляции Армении

Араз Азимов призвал мировое сообщество не поддаваться на манипуляции Армении

«Прежде чем обманувшись на манипуляции армянской стороны делать заявления, следует подумать о том, чему служат указанные заявления, а также о важности недопущения шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, в том числе, неправильной терминологии».

Об этом заместитель министра Араз Азимов сказал на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, информирует АПА.

Замминистра поблагодарил страны, поддержавшие организацию мирных переговоров, а также отметил важность разъяснения Армении международным сообществом приверженности конструктивному диалогу.

Теги:
Из этой рубрики
Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Политика

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

2023/07/27, 21:45
Турция намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном (фото)
Политика

Турция намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном (фото)

2023/07/27, 21:38
Депутаты ММ проинформировали зарубежных коллег об армянских провокациях
Политика

Депутаты ММ проинформировали зарубежных коллег об армянских провокациях

2023/07/27, 21:09
Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Латинской Америки
Политика

Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Латинской Америки

2023/07/27, 19:24
Баку ждет от Еревана извинений за насильственную депортацию азербайджанцев
Политика

Баку ждет от Еревана извинений за насильственную депортацию азербайджанцев

2023/07/27, 19:11
Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана
Политика

Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана

2023/07/27, 18:30
Араз Азимов призвал мировое сообщество не поддаваться на манипуляции Армении
Политика

Араз Азимов призвал мировое сообщество не поддаваться на манипуляции Армении

2023/07/27, 17:53
Хикмет Гаджиев ответил Симоняну
Политика

Хикмет Гаджиев ответил Симоняну

2023/07/27, 17:51
МИД призвал Армению не возражать против использования дороги Агдам-Ханкенди
Политика

МИД призвал Армению не возражать против использования дороги Агдам-Ханкенди

2023/07/27, 17:47