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AZAL увеличил частоту рейсов между Баку и Нахчываном

AZAL увеличил частоту рейсов между Баку и Нахчываном

Национальный авиаперевозчик Азербайджана существенно увеличил количество ежедневных рейсов на популярном маршруте Баку-Нахчыван-Баку, доведя их число до 10.

Как сообщили в AZAL, при необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Увеличение частоты рейсов обеспечит пассажирам еще большую гибкость в планировании своих поездок между двумя городами Азербайджана.

Кроме того, авиакомпания рекомендует всем пассажирам, запланировавшим вылет из Баку в Нахчыван или обратно, заранее приобретать авиабилеты. Это предоставит им возможность выбора наиболее удобного времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что с начала года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Пик пассажироперевозок пришелся на июнь и июль этого года. Так, за два месяца лета было выполнено более 1000 рейсов и перевезено свыше 144 тысяч пассажиров. В среднем за день по данному маршруту было обслужено около 2700 пассажиров. Самое большое количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в течение этих двух месяцев было выполнено 26 июня и 6 июля – по 14 и 13 рейсов соответственно.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или в кассах AZAL.

Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте «Азербайджанских Авиалиний».

Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в call-center по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру – +994(55) 204 65 54.

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