Джеймс Хиппи: Украинское наступление идет по плану, который Запад разработал зимой

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Украинское наступление в целом идет по плану, который Киев и Запад разрабатывали зимой, заявил в интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце – победа к сентябрю», – заявил Хиппи.