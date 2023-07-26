Чиновники БТА отправлены под арест

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по незаконным действиям должностных лиц публичного юридического лица «Бакинское транспортное агентство» в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что заместитель заведующего отделом организации дорожного движения агентства Вугар Гусейнов в сговоре с советником указанной структуры Хикметом Велизаде в июне-июле 2023 года получил от различных лиц денежные средства в размере 16 500 манатов в качестве взятки в обмен на проведение соответствующих процедур по организации парковочных мест на территории города Баку.

Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (Получение взятки в крупном и крупном размере группой лиц) Уголовного кодекса, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении противоправных действий, продолжаются.