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Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана более 47 тонн томатов и 14 тонн клубники

Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана более 47 тонн томатов и 14 тонн клубники

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз из Азербайджана 61,2 тонны продукции растительного происхождения.

Как сообщает Россельхознадзор, задержаны 3 партии свежих томатов весом в 47,2 тонны и 1 партия свежей клубники в 14 тонн.

«Товары следовали в Российскую Федерацию для дальнейшей реализации. Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией возвращены в страну импортера», – отмечает Россельхознадзор.

Причиной возврата продукции стало, что в ходе документарных проверок установлены факты внесения незаверенных исправлений в фитосанитарные сертификаты, а также не соответствие информации маркировок фитосанитарным сертификатам.

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