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Азербайджанские инженеры при поддержке BAYKAR разрабатывают интеллектуальные беспилотники

Азербайджанские инженеры при поддержке BAYKAR разрабатывают интеллектуальные беспилотники

BAYKAR продолжает сотрудничество с азербайджанской стороной.

Об этом сообщил журналистам в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле технический директор компании BAYKAR Сельчук Байрактар, передает АПА.

Он отметил, что азербайджанские инженеры при поддержке компании разрабатывают интеллектуальные беспилотные системы.

С. Байрактар у стенда Азербайджана встретился с заместителем министра обороны Азербайджана по военно-техническому снабжению Агилем Гурбановым и заместителем министра оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

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