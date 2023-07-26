Захарова: Вмешательство НАТО, включая Турцию, отодвинет урегулирование на Южном Кавказе (видео)

Вмешательство НАТО надолго отодвинет полноценное урегулирование на Южном Кавказе и лишь ухудшит ситуацию в регионе, российские власти в этом уверены.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.
Комментируя контакты Армении с Пентагоном, Захарова подчеркнула, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют особый интерес к Южному Кавказу.
По ее словам, все это принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное урегулирование в регионе надолго.