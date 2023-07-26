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В Иране повесят блогера

В Иране повесят блогера

Трибунал Тегерана приговорил к смертной казни через повешение блогера Милана Хатами, рекламировавшего букмекеров и гемблинг-компании.

Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Хатами был задержан властями Турции, где скрывался от правосудия, в 2021 году по запросу Интерпола. Блогера обвиняли в мошенничестве — Милан утверждал, что при помощи азартных игр и взаимодействия с гемблинг-компаниями зарабатывает большие деньги.

Судебный процесс над Хатами продолжался на протяжении двух лет.

После вынесения обвинительного приговора прошло четыре месяца, поэтому он уже может быть приведен в действие.

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