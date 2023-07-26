Москва заявила, что переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна были «непростыми»

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Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении, прошедшая в Москве 25 июля, стала нужным этапом в контексте азербайджано-армянского урегулирования, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

В своем Telegram-канале он отметил, что переговоры стоит воспринимать позитивно.

«Переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении были непростыми, но полезными. Несмотря на сложности переговорного процесса по мирному договору между Баку и Ереваном, который гарантировал бы права и безопасность армян Карабаха в контексте территориальной целостности Азербайджана, встреча в Москве была нужным и своевременным этапом. Участники вышли на договоренность о продолжении усилий трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций», — написал Карасин.

Он добавил, что стороны показали свой настрой на поиск решения проблем совместными силами. Карасин подчеркнул, что министры договорились активизировать контакты политологов и гражданского общества.