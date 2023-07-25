Байрамов отверг заявления о гуманитарной ситуации в регионе

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Заявления о гуманитарной ситуации в регионе совершенно необоснованы. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе сегодняшних переговоров в России.

Министр отметил, эти утверждения являются политическими манипуляциями.

«Несмотря на то, что азербайджанской стороной был выдвинут ряд предложений, включая использование дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей, было отмечено, что противодействие армянской стороны всем предложениям свидетельствует об их коварных намерениях и о том, что заявления о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом», – сказал министр.