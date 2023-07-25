Служба госохраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность Назарбаева

138 Просмотров

Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передают казахские СМИ.

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 814 «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан» следующее изменение: Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции», – говорится в указе Касым-Жомарта Токаева от 17 июля.

Ранее СГО обеспечивала безопасность первого президента Нурсултана Назарбаева, также выявляла, предупреждала и пресекала правонарушения, направленные против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Назарбаева, обеспечивала его международной и иными видами связи на территории РК и за рубежом.

Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.