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Служба госохраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность Назарбаева

Служба госохраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность Назарбаева

Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передают казахские СМИ.

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 814 «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан» следующее изменение: Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции», – говорится в указе Касым-Жомарта Токаева от 17 июля.

Ранее СГО обеспечивала безопасность первого президента Нурсултана Назарбаева, также выявляла, предупреждала и пресекала правонарушения, направленные против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Назарбаева, обеспечивала его международной и иными видами связи на территории РК и за рубежом.

Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

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