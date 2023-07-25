«Репортеры без границ» перешли на инфотеррор

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Чувство стыда психологи называют надежным регулятором социальных норм, инструментом, обеспечивающим возвращение заблудших к общим устоям. Без применения прессинга или насилия, что важно заметить. В советские времена даже лозунг был такой: «Совесть – лучший контролер!». Он висел в общественном транспорте.

Но инструмент этот бессилен, когда имеешь дело с поклоняющимися богу лицемерия. Тут бесполезно взывать к совести. Организация «Репортеры без границ» как раз из этой категории. Чтобы знать, каких принципов придерживается «авторитетная структура», достаточно обратить внимание на место размещения ее штаб-квартиры. Это в Париже, где продолжает смердеть небезызвестное издание Charlie Hebdo.

Может, две сестрички черпают вдохновение из одного источника мерзости. Не важно, но в том, что они соревнуются в номинации «Вперед, к либеральному отстойнику!», сомнений не должно быть.

Не признающие ни границ, ни морали репортеры имеют солидный гандикап. По тому, как оперативно среагировали на Первый глобальный медиафорум в городе Шуша, можно сказать, что описание синдрома гипоидной шизофрении для них – это нечто, вроде устава.

Круша на своем пути устои порядочности и ответственности, репортеры продолжают творить ландшафтный дизайн безнравственности. Это у них получается. Свежим примером на этот счет служит их же реакция на событие в культурной столице Азербайджана. Репортеры отписались в привычно гадком стиле, договорившись до полнейшего абсурда. Оказывается, «независимые СМИ и журналисты» из многих стран и организаций не были допущены к мероприятию. Сообщив, что на мероприятие прибыло более 150 зарубежных гостей, а они представляли такие престижные издания и корпорации, как Forbes, Euronews, Al-Jazeera и другие, репортеры утверждают, будто, многим было отказано в праве участия.

Тогда как на форум прибыли представители международных неправительственных журналистских организаций, даже тех, которые обычно критикуют Азербайджан и его управленческую систему. Не понятно, как эта деталь могла пройти мимо внимания всевидящих «репортеров». Пройдясь одной гребенкой по всем участникам, а их численность перевалила за 250, вещающие «репортеры» скопом заклеймили всех «зависимых». Но себя любимых непременно величают «независимыми», дескать, они никогда не изменяют принципу беспристрастности.

Но под крышей обособленной организации образовалась одна большая аморфная смесь, представляющая интересы ультралибералов. Когда «репортеры» бьют собственные рекорды цинизма и пошлости, создается впечатление, что этот срез – плод, родившийся от инцеста. Черная и вязкая кровь типичных затмевает зрение и затуманивает мозговую функцию. Отсюда и их гремучие причуды. Либеральная демократия – вещь сама по себе неплохая, местами востребованная. Но когда она разрастается до крайности, как это имеет место на Западе, она начинает паразитировать, достигая катастрофических изменений. На этой волне «репортеры» вконец забыли о приличии.

Запертые в клетке моральной невесомости, они начисто утратили чутье, потерявшись во времени и пространстве, отсюда их беды и проблемы. Раз от них шарахаются, гонят прочь поганой метлой, становится ясно, по какой причине люди отвергают услуги блюстителей порядка. По какому праву «репортеры без границ» ставят под пресс язвительной критики интересы своих же коллег из других СМИ? Можно ли беспричинно обвинять коллег по цеху за участие в мероприятии, которое ставит диалоговую мораль превыше всего, вырабатывает предметную повестку?

Может, «репортеры» изъявили желание поучаствовать на форуме, а им было отказано? Нет, не было ни заявки, ни обращений. Традиционно разводя демагогию вокруг прав и свобод, «репортеры» в реальности работают под диктовку политиков, для которых существует только одно – корпоративный интерес. Раскручивая кампании нападок на народы и страны, «репортеры без границ» обнажают свой звериный оскал, показывая, что по существу не имеют ничего общего с кодексом классических СМИ, а являются идеологическим инструментом в руках реакционных кругов.

В их арсенале плотный набор средств информационного террора. Он применяется не только против неугодных стран, но и в отношении коллег-журналистов. Последние превращаются в объект беспощадной критики, если не разделяют предвзятые взгляды «репортеров». Им же глубоко наплевать на идеи свободы, объективности и плюрализма, когда дело касается выполнения директив, поступающих от политических боссов.

Не следует забывать, что скандально известная структура, дискредитирующая имидж журналистского мира, имеет консультативный статус во Франкофонии. Стоит ли удивляться тому, что офисы французского президента Макрона и премьера Армении Никола Пашиняна, и всего армянского мира фальшивят в унисон?!

Использование одних и тех же речевых оборотов, клише и лексических оборотов из одной серии, что абсолютно не соответствуют канонам авторитетных международных организаций, проливает свет на особенности партнерства в рамках стратегии разрушения.

Вооружившись порочной практикой низкопробных телеграмм-каналов армянского сегмента, «репортеры» бравируют воинствующим невежеством. Разве это не есть свидетельство, того, как «репортеры без границ» легли под радикальных политиков, которым не до традиций зрелого журнализма?! Раздражительный и некорректный твит «репортеров» в свете успешной инициативы Первого глобального медиафорума в городе Шуша нацелен на запугивание журналистов, раскрывающих правду о положении на Южном Кавказе и пагубной роли внешних центров в судьбе региона.

Стоило приме репортажного департамента Euronews, известной в мире журналистке Аннелиз Боржес оказаться среди участников форума и заснять актуальный сюжет о наличии движения на дороге Лачин-Ханкенди, «репортеров» и их фанатов бросило в ярость. Журналистка своим твитом перечеркнула фейки о блокаде. Как результат, Боржес превратилась в мишень агрессивной критики в сети.

Беспристрастная журналистка не по душе активу персонала дезинформационного конвейера, который дует в армянскую дуду. Один только свежий пример проливает свет на то, как «репортеры без границ» оценивают положение на Кавказе, как следуют единой методичке, разработанной армянскими лоббистами. Потешные ревнители прав и свобод действуют по принципу «чем хуже, тем лучше», работая в русле заданной ими же дестабилизирующей режимности.

Но профессиональный кодекс требует от всех, и от них, прежде всего, терпимости к альтернативным взглядам. Надо ли им напоминать, что негоже продолжать попытки тотального сращения журналистики с древнейшей профессией? Сами-то преуспели, но зачем старательно распространять бациллы профессиональной язвы по всему свету?!

Тофик Аббасов