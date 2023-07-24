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Резников дал прогноз по вхождению Украины в НАТО

Резников дал прогноз по вхождению Украины в НАТО

Решение по Украине НАТО может принять через год в Вашингтоне, когда организация будет отмечать свой 75-летний юбилей. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет CNN.

В то же время он отметил, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны через пятую статью устава НАТО и потому что до этого момента «нет возможности получить единодушную поддержку».

По мнению главы Минобороны Украины закончить войну к этому времени «вполне возможно».

Резников отметил, что отказ администрации президента США Джо Байдена от обязательства принять Украину в НАТО сразу после окончания войны не будет значительным препятствием, поскольку «для Украины будет упорядочена процедура принятия и страна продолжит работу над необходимыми реформами».

Он указал, что Украина уже получила «реальный боевой опыт – как сдерживать россиян, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями, что пойдет на пользу НАТО».

«Мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы», – сказал он.

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