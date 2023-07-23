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Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине

Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине

Вооружённые силы Украины получат американские истребители F-16. Поставка самолётов займёт несколько месяцев. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN.

Как отметил он, «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться». Дипломат пояснил, что нужно огранизовать подготовку персонала, обсуживание техники, обеспечить возможность её использования в боевых условиях, а «всё это занимает время».

Дипломата спросили, считает ли он, что Украина в конце концов получит истребители, и Блинкен ответил утвердительно.

«Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — заключил глава Госдепа.

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