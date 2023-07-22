В Баку сегодня вымыли 544 улицы

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Начиная с утра 22 июля, коммунальные службы Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) обеспечили мытье 544 главных улиц и проспектов столицы, используя средства, которые не наносят вреда окружающей среде.

Как сообщили в пресс-службе ИВ города Баку, работы были организованы в рамках очередного общегородского субботника по чистке и благоустройству, который состоялся в соответствии с решением Исполнительной власти города Баку.

Такие субботники, которые проводятся регулярно и охватывают все районы столицы, помогают сделать Баку еще краше.