В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Главное Мир

Посла РФ вызвали в МИД Польши

Посла РФ вызвали в МИД Польши

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о Польше. Об этом заявил в субботу заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«В субботу в 10:00 (11:00 мск) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», – сказал представитель ведомства Польскому агентству печати.

По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России, «а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников».

«Встреча была очень короткой», – добавил Яблоньский.

Ранее в пятницу Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии». Также, как сказал российский лидер, сейчас Польша хотела бы заполучить себе не только украинские, но и белорусские земли.

Теги:
Из этой рубрики
Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины
Мир

Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины

2023/07/22, 14:11
Посла РФ вызвали в МИД Польши
Мир

Посла РФ вызвали в МИД Польши

2023/07/22, 13:50
В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист
Мир

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

2023/07/22, 13:35
ВМС США возглавит женщина
Мир

ВМС США возглавит женщина

2023/07/22, 12:41
Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай
Мир

Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай

2023/07/22, 12:30
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
Мир

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

2023/07/22, 11:44
В Великобритании появилась улица имени Зеленского
Мир

В Великобритании появилась улица имени Зеленского

2023/07/22, 11:34
Мировые цены на нефть повысились
Мир

Мировые цены на нефть повысились

2023/07/22, 11:08
Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета
Мир

Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета

2023/07/22, 10:55