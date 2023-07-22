Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в КНР на неопределенную дату из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Изначально визит Клеверли планировался в конце июля. Отсутствие главы МИД КНР стало главной причиной, по которой министр иностранных дел отложил свою поездку.

Агентство сообщило, что обе стороны заняты поиском альтернативных дат для встречи высокопоставленных чиновников. МИД Великобритании отказался от комментариев.