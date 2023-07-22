«Граф Толстой», фракционная дисциплина и урок политической географии

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Еще в те годы, когда в доживавшем последние годы СССР самой популярной телепередачей была прямая трансляция со Съезда народных депутатов со всеми «перлами» парламентаризма, родился такой анекдот: «Было у отца три сына: один умный, второй дурак, третий вообще депутат». Обижать всех депутатов скопом было бы несправедливо: среди них есть немало умных, достойных, образованных и порядочных людей. Но вице-спикер Госдумы Петр Толстой — явно другой случай. Впрочем, судите сами.

Сей персонаж дал интервью «Русарминфо» — хотя даже новичок в политике догадался бы, что на нынешнем непростом этапе от такого рода инфопомоек надо бы держаться подальше. И в этом интервью принялся надувать щеки и изрекать: «От России зависели и будут зависеть все эти страны, которые раньше входили в ее состав», «другой ориентации для этих стран, кроме России, нет», «Россия проводит политику умиротворения и наведения порядков на этих территориях», и вообще «надо просто понимать, что без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах, ни Украина не будут существовать».

И вот как это понимать?

Для начала господину Толстому надо было бы почитать пару умных книжек. И уяснить для себя, что Азербайджан — страна с богатейшим культурным и историческим наследием и многовековой историей государственности. И поинтересоваться, с кем в Азербайджане состоял в переписке его предок Лев Николаевич Толстой, тогда, быть может, он бы имел об Азербайджане более связное представление.

И уж тем более господину Толстому, вице-сникеру Госдумы, по штату положено знать и другое. Азербайджан — это суверенное государство. Свою независимость мы восстановили 32 года назад, и с этого момента успешно строим собственную государственность и проводим самостоятельную внешнюю политику. Азербайджан активно развивает отношения со многими странами, работает в международных организациях. Так что державно-высокомерный визг в стиле «без России Азербайджан существовать не будет» надо бы попридержать. Особенно, если это не посиделки на даче, а интервью, которое потом разместят в Интернете.

Можно было бы посоветовать господину Толстому почитать умные книжки и вообще восполнить пробелы в образовании, если бы не некоторые обстоятельства. Во-первых, сей персонаж — вице-спикер Госдумы. И если он решил присоединиться к персонам типа Затулина или Миронова, то, к сожалению, это на двусторонние отношения Азербайджана и России влияет не лучшим образом. А с учетом того обстоятельства, что Толстой — вице-спикер от правящей «Единой России», ответственность за словесные излияния здесь уже другая. Фракционную дисциплину и единую позицию никто не отменял.

И тем более нельзя не заметить, что заявления Толстого — вовсе не единственный такого рода факт. В российских медиа развернута масштабная антиазербайджанская кампания, а Россия не та страна, где в СМИ может появиться несогласованное мнение. И как показывает недавнее скандальное заявление МИД России, все это не «случайные совпадения». И смеем заверить, в Баку прекрасно знают, какие круги и с какой целью дирижируют всем этим «обвинительным хором».

Но если так, то вынуждены кое-что разъяснить. Для начала время, когда статья в «центральной», сиречь московской газете воспринималась как эпохальное событие и «ценное руководящее указание», безвозвратно ушло. Азербайджан — суверенное государство, и свои внутренние вопросы, включая реинтеграцию армянской общины Карабаха, решает и будет решать на основе своих законов, своих интересов и своих международных обязательств. Среди которых чьи-то «державные фантомные боли» не значатся. И это не сиюминутное политическое веяние, а закономерный политический процесс.

Так что участникам, а вернее, соучастникам этих «наскоков» на Азербайджан, и авторам, и исполнителям давно следует понять одну простую вещь. При помощи такого дешевого балагана вполне можно опозорить себя, «утопить» (не будем уточнять где именно) остатки собственной репутации, но никак не оказать давление на Азербайджан. Такого рода «политтехнологии» с нашей страной не проходят. И разговаривать с Азербайджаном языком угроз, шантажа и давления не получится.

Были бы соучастники этой кампании чуть поумнее — сами бы поняли.

Нурани, обозреватель