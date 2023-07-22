«Оля, с Турцией мы воевать не будем». Скабееву поставили на место (видео)

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В России на пропагандистском телевидении продолжают угрожать всему миру. В этот раз «рупор Кремля» Ольга Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место, пишет «Обозреватель».

Собеседник пропагандистки призвал ее не преувеличивать. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Да, у пропагандистов РФ уже все идет не по плану, поэтому и произошел следующий разговор:

– Мы готовы воевать с Турцией. Там Эрдоган на Черном море претендует.

– Оля, с Турцией мы воевать не будем.

– А Болгария, Румыния? Просто шарахнем, может?

– Оль, нам нужно сначала закончить в Украине, давайте без шапкозабрасывания.

