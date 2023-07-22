В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Главное Мир

«Оля, с Турцией мы воевать не будем». Скабееву поставили на место (видео)

«Оля, с Турцией мы воевать не будем». Скабееву поставили на место (видео)

В России на пропагандистском телевидении продолжают угрожать всему миру. В этот раз «рупор Кремля» Ольга Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место, пишет «Обозреватель».

Собеседник пропагандистки призвал ее не преувеличивать. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Да, у пропагандистов РФ уже все идет не по плану, поэтому и произошел следующий разговор:

– Мы готовы воевать с Турцией. Там Эрдоган на Черном море претендует.

– Оля, с Турцией мы воевать не будем.

– А Болгария, Румыния? Просто шарахнем, может?

– Оль, нам нужно сначала закончить в Украине, давайте без шапкозабрасывания.

Теги:
Из этой рубрики
«Оля, с Турцией мы воевать не будем». Скабееву поставили на место (видео)
Мир

«Оля, с Турцией мы воевать не будем». Скабееву поставили на место (видео)

2023/07/22, 01:06
Россия и США сохраняют канал по обмену заключёнными
Мир

Россия и США сохраняют канал по обмену заключёнными

2023/07/22, 01:00
Стокгольм: Акт исламофобии не отражает точки зрения правительства
Мир

Стокгольм: Акт исламофобии не отражает точки зрения правительства

2023/07/22, 00:45
Зеленский раскрыл причину медленного наступления ВСУ
Мир

Зеленский раскрыл причину медленного наступления ВСУ

2023/07/22, 00:31
Передвижение Путина засекречено
Мир

Передвижение Путина засекречено

2023/07/21, 23:12
Зеленский считает Крымский мост целью, подлежащей уничтожению
Мир

Зеленский считает Крымский мост целью, подлежащей уничтожению

2023/07/21, 22:58
Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото)
Мир

Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото)

2023/07/21, 21:44
Пашинян допустил новую войну с Азербайджаном
Мир

Пашинян допустил новую войну с Азербайджаном

2023/07/21, 21:30
Кадыров заявил о "вторжении группы отморозков" в Белгородскую область
Мир

Кадыров заявил о «вторжении группы отморозков» в Белгородскую область

2023/07/21, 21:27