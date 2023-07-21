Президент: «Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости»

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Президент Ильхам Алиев, выступая на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», заявил: «Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости. Потому что невозможно не гордиться своим народом, нашей армией, нашими героями».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что Отечественная война еще раз продемонстрировала патриотизм наших героических солдат и офицеров, нашего народа, президент Азербайджана сказал: «Все это еще раз позволило всем нам лучше узнать свой народ, еще раз показало, прежде всего, каждому из нас и всему миру, какими высокими нравственными качествами обладает азербайджанский народ».