«Гуманитарная катастрофа» обошла стороной рестораны Ханкенди (видео)

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Попытки ханкендинских сепаратистов и их ереванских и зарубежных покровителей раздуть очередную истерику вокруг мифической «блокады», «голода» окончательно «съехали» на уровень дешёвого балагана. Пропагандистов по ту сторону линии соприкосновения в очередной раз подвели соцсети.

Напомним, что несколько дней назад «омбудсмен» сепаратистов Гегам Степанян и «пресс-секретарь» созданного в Ханкенди так называемого «парламента» Ануш Гавайях дружно выступили с призывом не публиковать в соцсетях все, что указывает на красивую сытую жизнь армян в Карабахе. Но, увы и ах, призыв остался неуслышанным. Действительно, частные лица ещё могли ему последовать. А вот местные ресторанчики – уже нет. Им надо рекламировать себя, публиковать в Facebook и Instagram привлекательные картинки застолий на своей, так сказать, территории и вообще «делать промоушен».

Особенно когда в Ханкенди размещены российские миротворцы. И вот в соцсети выплеснулась очередная порция нечаянных откровений. Это так называемые «сторис» или «истории», размещённые на аккаунтах увеселительных заведений несколько дней назад. Одни вовсю рекламируют вафли и какао, другие – аппетитные блинчики, третьи – картошку фри… А один местный ресторанчик умудрился побить рекорд. Он опубликовал в соцсетях видео богато накрытого стола на балкончике. Причём выходит этот балкончик как раз на площадь перед зданием бывшего карабахского обкома. То есть на ту самую площадь, где Нерсисян обещал через два дня «собирать трупы умерших от голода». Судя по всему, установить жёсткий контроль над соцсетями, несмотря на все попытки играть в Ким Чен Ына, у Араика Арутюняна не получается. И на выходе вопли о «блокаде» и голоде» звучат на фоне богато накрытых столов. Очень убедительно.

И, честно говоря, именно эти просочившиеся в сеть фотографии реальной, а не придуманной гуманитарной ситуации в Ханкенди объясняют очередное скандальное заявление Рубена Варданяна. Сей профессиональный провокатор вопит в YouTube, что «ах, «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) не намерен принимать какую-либо гуманитарную помощь от Азербайджана! И вообще, мы требуем организации гуманитарного воздушного коридора!». Дескать, Азербайджан не намерен разрешать нам получать продовольствие из Армении, а мы не позволим транспортировать какие-либо товары из Азербайджана!

Вряд ли имеет смысл долго объяснять: если бы угроза голода в Ханкенди была реальной и такой острой, как об этом верещат сепаратисты, то в зоне временного размещения РМК не перебирали бы, от кого и по какой дороге будет доставляться в Ханкенди продовольствие, а использовали бы любой шанс накормить народ. Другое дело, когда никакого дефицита нет, голода — тем более, но зато наличествует острейшее желание сохранить на Лачинской дороге режим «проходного двора». Но так как выйти к микрофону и заявить «мы хотим беспрепятственно возить оружие, мины, призывников и ворсованный золотоносный колчедан» по понятным причинам не получается, в ход идет «безотказная», как казалось устроителям, тема «голода» и «гуманитарной катастрофы».

Но, как оказалось, очень трудно убедительно изображать голод на фоне местных сетевых откровений и перекрытия Агдамской дороги. Неудивительно, что ханкендинские спектакли не собирают ожидаемую зрительскую аудиторию. Тем более теперь, когда мир после осады Сараево уже знает, как выглядят и блокада, и голод.

Нурани, обозреватель