Движение по Крымскому мосту возобновлено (обновлено) |
Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды |
Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме |
Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба |
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Баку ответил на провокацию Пашиняна |
Стартовали учения «Волна Хазри» (фото, видео) |
В актах гражданского состояния названия мест в Армении напишут в соответствии с историческими топонимами |
Главное Странности

Акция «анти-буркини» в итальянском городе

Акция «анти-буркини» в итальянском городе

Мэр итальянского города Монфальконе на побережье Триестского залива Адриатического моря Анна Мария Чизинт распорядилась о запрете купания одетыми в море.

Данное решение касается мусульманских женщин, приходящих на пляж в закрывающей тело и голову одежде – чадре или бурке, уточняет «Анадолу».

В открытом письме к местным мусульманам, мэр, представляющая партию «Лига», заявила, что посетители городских пляжей должны уважать итальянские обычаи и “не оказывать негативного влияния на других отдыхающих на пляже”.​​​​​​​

Итальянские журналисты уже окрестили директиву Анны Марии Чизинт «анти-буркини».

Теги:
Из этой рубрики
Акция «анти-буркини» в итальянском городе
Странности

Акция «анти-буркини» в итальянском городе

2023/07/21, 00:21
Навального хотят посадить на 20 лет
Странности

Навального хотят посадить на 20 лет

2023/07/20, 23:40
По делу о покушении на Симоньян и Собчак задержан московский подросток
Странности

По делу о покушении на Симоньян и Собчак задержан московский подросток

2023/07/20, 19:13
Новое откровение от Захаровой
Странности

Новое откровение от Захаровой

2023/07/20, 13:30
Генерал Багери оправдывается и угрожает Баку
Странности

Генерал Багери оправдывается и угрожает Баку

2023/07/20, 12:10
Шоу «Ми страдаль» в полном разгаре 😱
Странности

Шоу «Ми страдаль» в полном разгаре 😱

2023/07/20, 11:59
Лидер Бразилии: Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта
Странности

Лидер Бразилии: Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта

2023/07/20, 00:47
«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля
Странности

«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля

2023/07/19, 12:35
Кремль руками Варданяна решил устроить дорожный террор
Странности

Кремль руками Варданяна решил устроить дорожный террор

2023/07/19, 11:11