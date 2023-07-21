Акция «анти-буркини» в итальянском городе

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Мэр итальянского города Монфальконе на побережье Триестского залива Адриатического моря Анна Мария Чизинт распорядилась о запрете купания одетыми в море.

Данное решение касается мусульманских женщин, приходящих на пляж в закрывающей тело и голову одежде – чадре или бурке, уточняет «Анадолу».

В открытом письме к местным мусульманам, мэр, представляющая партию «Лига», заявила, что посетители городских пляжей должны уважать итальянские обычаи и “не оказывать негативного влияния на других отдыхающих на пляже”.​​​​​​​

Итальянские журналисты уже окрестили директиву Анны Марии Чизинт «анти-буркини».