Шоу «Ми страдаль»

77 Просмотров

Для любого, даже симпатизирующего им наблюдателя, складывается какая-то противоречивая картина: соцсети, армянские и ханкендинские сми трубят о «гуманитарной катастрофе», «блокаде», «катастрофической ситуации», «приближающемся голоде» (местный «госминистр» сообщал о скором появлении трупов, умерших от недоедания, на улицах Ханкенди), но от гуманитарной помощи и поставках продуктов и медикаментов из Азербайджана категорически отказываются…

Предложение о поставке потребительских товаров через Агдам было сделано 2-3 недели назад, но только после того, как эта тема вышла на международный уровень, когда его одобрил Шарль Мишель, в зоне РМК забеспокоились и организовали «протестный марш» к дороге Аскеран-Агдам, где театрально перекрыли ее бетонными плитами. Несколько десятков демонстрантов, малочисленность которых не смогли скрыть очень пытавшиеся это сделать кинооператоры, принесли плакаты «Аскеран-Агдам – дорога смерти». Ханкендинской полиции дан приказ никого, включая машины Красного креста, со стороны Азербайджана не пропускать. Теперь полицейские дежурят у бетонных плит.

Некие «карабахские НПО» также требуют отказаться от какой-либо помощи из Азербайджана, назвав ее «унижением»: «Поддержка, оказываемая народу в условиях гуманитарной катастрофы, не может осуществляться за счет унижения их достоинства», –написали они в своем воззвании к миру.

Все это очень напоминает намерение организовать массовую голодовку населения с политическими требованиями. И все это происходит на фоне концертов, спортивных соревнований, фотографий празднования дней рождения за богато накрытыми столами, которые несознательные карабахские армяне распространяют в Сети.

Сепаратистское руководство зоны продолжает бредить. Видимо, на пост «госминистра» у них назначают исключительно носителей сумеречного сознания. После того, как Варданян цинично сравнил их «блокаду» с ленинградской, его преемник Нерсисян выдал вот такое: «Недавно в Азербайджане был организован опрос со следующим вопросом: если в Степанакерте увидите ребенка, говорящего на неазербайджанском языке, что с ним сделаете? Варианты ответов были такими: отрежу язык, отрежу ухо, дам пощечину, сделаю замечание». И завершил таинственной фразой: ««Арцахцы никогда не сдадутся даже в самых тяжелых условиях, но это не значит, что люди должны выносить эти страдания».

Вдохновляемые хозяевами зоны они повторяют: заявления Шарля Мишеля неприемлемы, любые решения, принятые на международных переговорах, будут считаться недействительными, пока мы их не утвердим; мы будем вести переговоры только при посредничестве рос стороны.

Вчера (19 июля) «президент» Арутюнян начал сидячую (за столом) забастовку. Он будет сидеть в палатке. Он сказал, что будет ждать неделю, чтобы кто-то на их требования отреагировал, а потом прибегнут к «жестким действиям». Какими будут эти «жесткие действия» Араик не уточнил, видимо, чтобы придать ожиданиям особенно драматический характер…

Ночью «президента» в палатке посетили члены зонального «парламента». По сообщению газеты «Грапарк», они спросили, почему он считает, что кто-то отреагирует на его угрозы. Араик ответил, что всем, кому мог, он уже написал письма, ответов не получил, и теперь у него остался только такой способ привлечь чье-то внимание. Про то, что Араик имел в виду под угрозой «жестких действий», армянское СМИ не сообщает.

Вскоре к Араику присоединился «председатель парламента» Товмасян. Теперь они вместе сидят за столом в палатке. Но просто так Товмасяну сидеть было скучно, а потому он призвал «международное сообщество и международные межправительственные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана». Он разразился потрясающим по своему содержанию заявлением, выдержку из которого я просто не могу не привести, потому что – это шедевр изощренного вранья и очевидный пример сумеречного сознания: «Создав изощренный концентрационный лагерь на территории около 3000 квадратных километров, Азербайджан с 12 декабря 2022 года испытывает на гражданах Республики Арцах (НКР) последние достижения науки по дегуманизации целого народа – армянского населения Республики Арцах. 120+30 тысяч (насильственно перемещенных) жителей (вот тут Товмосян не соврал, непроизвольно вспомнив о переселениях 1828 г. – я) свободолюбивой страны на протяжении восьми месяцев ежедневно подвергаются унижению, сталкиваются с голодом и угрозами физического истребления, живут без электроэнергии, газа, топлива и медицинских препаратов… Трудно было представить, что в 21-м веке наш народ столкнется с угрозой физического истребления посредством новых методов уничтожения людей, и все это даже не удостоится вмешательства мирового сообщества с целью предотвращения большой человеческой трагедии».

Самое интересное заключается в том, что, кажется, мало кто верит этим дешевым постановкам. Иногда раздаются вялые дежурные призывы открыть лачинский коридор, но дальше этого ничего не происходит.

В общем цирковое шоу под названием «Ми страдаль» в полном разгаре.

Эльдар Гиннес

Оригинал