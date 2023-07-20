Пригожин: Происходящее на фронте – позор, в котором нам не надо участвовать (видео)

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Основатель военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь, и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии. Об этом сообщают связанные с «ЧВК Вагнера» «Разгрузка Вагнера» и «Оркестр Вагнера».

«Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас происходящее на фронте – это позор, в котором нам не надо участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время», – заявил он.

