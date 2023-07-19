Рейтинг Сунака пошатнулся

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Почти две трети британцев отрицательно относятся к деятельности премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, который был проведен 13-14 июля компанией YouGov, передает ТАСС.

59% опрошенных сообщили, что имеют неблагоприятное мнение о главе правительства. Это на 5% больше, чем в мае 2023 года. Параллельно число респондентов, которые положительно воспринимают Сунака, снизилось с 31% в мае до 25% сейчас. Таким образом, рейтинг премьера составил отрицательное значение в 40%.

Среди членов возглавляемого политиком кабинета министров это не худший результат. Так, отрицательно воспринимает министра финансов Джереми Ханта 62% респондентов (положительно – 14%), а главу МВД Суэллу Браверман – 56% (положительно – 13%).

Примечательно, что среди сторонников правящей Консервативной партии картина не столь однозначна. 47% респондентов, поддерживающих тори, положительно относятся в деятельности премьер-министра, а 45% – отрицательно.

На этом фоне лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер выглядит лучше действующего премьера, однако число опрошенных, недовольных его политикой (54%), все же превышает тех, кому она по душе (32%). Число принявших участие в опросе, не уточняется.