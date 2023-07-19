В Крыму на военном полигоне горит склад боеприпасов, жителей эвакуируют

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Недалеко от села Алексеевка в Кировском районе Крыма, где расположен военный полигон, горит склад боеприпасов. Местные жители говорят, что слышат взрывы уже на протяжении последних двух часов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Из-за пожара на полигоне «власти» перекрыли трассу «Таврида». Об этом написал в своем Телеграме «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«Таврида» перекрыта на участке дороги со 118-го по 130-й километр.

«Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога», – сообщили «власти» полуострова.

Также Аксенов заявил, что планируется временная эвакуация жителей из населенных пунктов вблизи полигона. Речь идет о вывозе в безопасный район более двух тысяч человек.

Как стало известно некоторое время спустя, отселяют людей из четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Их увозят минимум на сутки.