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«Шляпа Захид» арестован по обвинению в ущербе на 42 млн. манатов

"Шляпа Захид" арестован по обвинению в ущербе на 42 млн. манатов

На основании ходатайства следователя по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности, 18 июля 2023 года решением судьи Сабаильского районного суда города Баку Ульвии Шукюровой в отношении Нифталиева Захида Гюльсафа оглу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывшему сотруднику Министерства обороны Захиду Нифталиеву, известному по прозвищу «Шляпа Захид», предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 42 миллионов манатов, передает АПА.

Согласно материалам дела, Нифталиев Захид Гюльсафа оглу создал ООО Şahin-Cо с целью получения кредита, предоставил ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении в ОАО «АтаБанк» и, получив в 2016 году кредит на сумму 42 миллиона 470 тысяч 885 манатов сроком на 12 месяцев, и не использовав его по назначению, причинил особо крупный ущерб, получая значительные доходы по полученному кредиту путем предпринимательской деятельности, он необъективно исполнял судебные решения по выплате кредита ОАО «АтаБанк», находящемуся в процессе ликвидации.

Отметим, что в настоящее время государственными органами проводится необходимая работа по обеспечению возврата крупных кредитов с целью выплаты их средств многочисленным вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации.

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