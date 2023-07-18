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Барзани осмотрел Ичеришехер (фото)

Барзани осмотрел Ичеришехер (фото)

18 июля делегация под руководством главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в рамках рабочего визита в Азербайджан ознакомился с Ичеришехер, входящим в число памятников мирового культурного наследия.

Прогулка по Ичеришехер началась от крепостных ворот, уточняет «Азертадж».

Сначала гости ознакомились в Ичеришехер с подземной баней, относящейся к XVII и Центром искусства.

В ходе прогулки на электромобиле члены делегации были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», проделанной здесь работе по благоустройству и реставрации. Было отмечено, что на территории Ичеришехер находятся охраняемые государством уникальные исторические архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.

Попробовав только что испеченный в тендире хлеб, гости ознакомились в Ичеришехер с шедевром средневековой восточной архитектуры, архитектурным памятником мирового значения – комплексом Дворца Ширваншахов.

Отмечено, что строения исторического памятника, возведенного в начале XV расположены в самой высокой точке одной из возвышенностей Ичеришехер. Памятник хорошо виден со стороны моря и окружающих город высот. Комплекс по сей день сохраняет свое историко-архитектурное преимущество.

Гости также были проинформированы об истории памятника Девичья башня, считающегося одним из символов Баку. Подчеркнуто, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, в XII веке была восстановлена. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16 – 16,5 метр состоит из собственно башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. Для сохранения этого памятника мирового значения и передачи его грядущим поколениям в настоящем виде по поручению президента Ильхама Алиева в 2009-2013 годах в Девичьей башне были проделаны работы по консервации.

Большой интерес у гостей вызвала каменная экспозиция, вновь организованная на территории находящегося недалеко от Девичьей башни религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

Ознакомление с Ичеришехер произвело на иракских гостей приятное впечатление.

Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото) Барзани осмотрел Ичеришехер (фото)

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Барзани осмотрел Ичеришехер (фото)
Общество

Барзани осмотрел Ичеришехер (фото)

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