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Азербайджан нарастил импорт российского бензина

Азербайджан нарастил импорт российского бензина

За первые пять месяцев 2023 года Азербайджан увеличил импорт российского бензина на более чем 63%. В общем страна импортировала свыше 34 тыс. т. бензина марки Premium Euro-95.

С января по май текущего года импорт российского бензина в Азербайджан увеличился на 63,5%, сообщает пресс-служба Госкомстата Азербайджана.

По данным ведомства, Азербайджан закупил у России более 22,1 тыс. т. бензина Premium Euro-95 (+62,7%) на $20,4 млн (+63,5%). Помимо России, Азербайджан приобрел 4,7 тыс. т. бензина у Румынии (на $4,1 млн) и почти 8 тыс. т. у Беларуси (на $7,1 млн).

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