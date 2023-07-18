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FT: экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 200 раз

FT: экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 200 раз

Экспорт машин из Армении в РФ только за январь 2023 года взлетел в 200 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $180 млн. Об этом пишет издание Financial Times.

Издание пишет, что ввоз подержанных автомобилей из Армении в РФ в условиях антироссийских санкций стал быстро развивающимся торговым маршрутом. Автомобили в основном прибывают через черноморский порт Поти в Грузии. Затем многие из них доставляются для таможенного оформления в Армению, так как здесь действует беспошлинная торговля с Россией (в рамках ЕАЭС.)

FT пишет, что в январе 2022 года Армения импортировала из США подержанные автомобили на сумму $2,8 млн. Год спустя эта цифра взлетела до $29,5 млн., а уже в апреле достигла $34 млн.

Издание отмечает, что российские потребители из-за западных санкций и ухода корпораций из РФ делают крупные покупки в третьих странах. В результате такие страны, как Армения, Турция и Казахстан, оказались в центре нового оживленного торгового маршрута потребительских товаров, пишет FT.

Отмечается, что для Армении это способствовало огромному буму: ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13% в 2022 году, что более чем вдвое превышает темпы предыдущего года.

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