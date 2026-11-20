Президент США Дональд Трамп отложил решение о дальнейших действиях против Ирана до начала 2027 года, дав понять, что пока не намерен торопиться с новыми шагами.

«Я не тороплюсь с принятием каких-либо решений по Ирану. Мы посмотрим, что произойдет после начала 2027 года», – сказал Трамп в коротком телефонном интервью Axios.

Как пишет портал, такая позиция может свидетельствовать о намерении Белого дома дать больше времени кампании экономического давления и морской блокады против Ирана. При этом Трамп не исключил силового сценария, если Тегеран не пойдет на уступки до конца 2026 года, отметив, что у США остается возможность применить силу до начала работы нового состава Конгресса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить Вашингтон возобновить удары по Ирану, однако Трамп пока не спешит принимать решение.