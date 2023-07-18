Экс-члены NIDA добились моральной компенсации

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Бывшему члену Гражданского движения NIDA Шахину Новрузлу, арестованному в 2013 году, а затем оправданному, будет выплачена компенсация.

Данное решение принял Насиминский районный суд, передает Qafqazinfo.

Суд признал правоту Ш.Новрузлу, и было принято решение о выплате ему компенсации морального ущерба в размере 20 тысяч манатов.

Также будут возвращены деньги в размере 94 тысяч манатов, конфискованные в доме истца при его аресте.

Кроме того, экс-члену NIDA Мамеду Азизову, который некоторое время назад был оправдан по тому же делу, уже выплачена компенсация в размере 66 тысяч 770 манатов.

Ш. Новрузлу и М. Азизов были арестованы в 2013 году.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям они были признаны виновными в организации массовых беспорядков и незаконном обороте наркотиков и приговорены к лишению свободы на срок до 8 лет, однако через некоторое время были помилованы.

В 2021 году Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу были нарушены некоторые положения Европейской конвенции.

После этого Верховный суд оправдал обоих активистов.