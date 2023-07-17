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Резников анонсировал завтрашнее заседание «Рамштайна»

Резников анонсировал завтрашнее заседание "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое, 14-е, заседание в формате «Рамштайн» состоится во вторник 18 июля. Об этом он заявил в своей колонке для LIGA.net.

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей Североатлантического союза.

Кроме этого, он сообщил, что новое заседание в формате «Рамштайн» состоится 18 июля.

«Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал «нет, этого не будет, это невозможно». По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате «Рамштайн», – написал он.

Однако что именно будет обсуждаться на встрече – он не уточнил.

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