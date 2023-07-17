Эрдоган: «Зерновая сделка вошла в историю» |
Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине |
Кремль заявил о прекращении «зерновой сделки» |
Кремль отреагировал на подрыв Крымского моста |
Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео) |
«Было сложно, но в конце концов это удалось сделать»: атака на Крымский мост — спецоперация Украины |
Запасы боеприпасов в США подходят к концу |
Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд |
США вновь обещают не воевать с Россией в Украине |
Главное Мир

Кыргызстан «от безысходности» пригласил 800 рабочих из Дубая

Кыргызстан "от безысходности" пригласил 800 рабочих из Дубая

Кыргызстан «от безысходности» пригласил 800 рабочих из Дубая, чтобы построить новый Дом правительства в Бишкеке, заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, на такой шаг Бишкек пошел из-за нескольких причин.

«Если рабочий день составляет восемь часов, наши трудятся только пять. Если надо работать в субботу, могут не прийти в понедельник. Час уходит на обед, час — на интернет в смартфоне, еще час — на перекур. То, что иностранец заканчивает за день, киргызу не удается и за неделю», – заявил Жапаров.

Теги:
Из этой рубрики
Кыргызстан "от безысходности" пригласил 800 рабочих из Дубая
Мир

Кыргызстан «от безысходности» пригласил 800 рабочих из Дубая

2023/07/17, 17:36
Ереван заявил, что не получал от Москвы предложение о трёхсторонней встрече
Мир

Ереван заявил, что не получал от Москвы предложение о трёхсторонней встрече

2023/07/17, 17:20
Эрдоган: Путин хочет продолжить зерновую сделку
Мир

Эрдоган: Путин хочет продолжить зерновую сделку

2023/07/17, 17:04
В России рухнул штурмовик Су-25 (видео)
Мир

В России рухнул штурмовик Су-25 (видео)

2023/07/17, 16:47
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая зафиксировано 52,2°C
Мир

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая зафиксировано 52,2°C

2023/07/17, 16:15
Эрдоган назвал недопустимым уход Турции с севера Сирии
Мир

Эрдоган назвал недопустимым уход Турции с севера Сирии

2023/07/17, 15:47
Симоньян устроила истерику
Мир

Симоньян устроила истерику

2023/07/17, 15:32
Великобритания ввела новые санкции против России
Мир

Великобритания ввела новые санкции против России

2023/07/17, 15:11
Эрдоган: «Зерновая сделка вошла в историю»
Мир

Эрдоган: «Зерновая сделка вошла в историю»

2023/07/17, 14:40