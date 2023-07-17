Кыргызстан «от безысходности» пригласил 800 рабочих из Дубая

130 Просмотров

Кыргызстан «от безысходности» пригласил 800 рабочих из Дубая, чтобы построить новый Дом правительства в Бишкеке, заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, на такой шаг Бишкек пошел из-за нескольких причин.

«Если рабочий день составляет восемь часов, наши трудятся только пять. Если надо работать в субботу, могут не прийти в понедельник. Час уходит на обед, час — на интернет в смартфоне, еще час — на перекур. То, что иностранец заканчивает за день, киргызу не удается и за неделю», – заявил Жапаров.