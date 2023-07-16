Байден опередил Трампа по объему собранных пожертвований

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Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания, собрал во втором квартале около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании, сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление штабов кандидатов в президенты.

Так, по объему собранных средств от доноров Байден опередил всех своих конкурентов, включая экс-президента США Дональда Трампа. Действующему президенту пожертвовали средства порядка 400 тыс. доноров, которые провели 670 тыс. зачислений в счет его кампании.

Трампу, по данным газеты, удалось собрать за второй квартал около $35 млн, что делает его лидером в сравнении с остальным республиканскими кандидатами. Нынешнему губернатору американского штата Флорида Рону Десантису пожертвовали $20 млн, что является «значительным результатом с учетом лишь шести недель, прошедших с момента его официального выдвижения», отмечает газета. Кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему доноры перечислили $6,3 млн.